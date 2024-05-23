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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 80 мм х 5 м, №1 - Одесса (82754) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
Всего: упаковка (1)
360,09
Экономия: -34,37 грн
325,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (1)
400,95
Экономия: -73,78 грн
327,17 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
Всего: упаковка (1)
364,15
Экономия: -30,53 грн
333,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
Всего: упаковка (1)
341,48
Экономия: -32,56 грн
308,92 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
402,40
Экономия: -32,08 грн
370,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (1)
368,43
Экономия: -34,84 грн
333,59 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
451,20
Экономия: -114,34 грн
336,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: упаковка (1)
346,87
Экономия: -39,26 грн
307,61 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Севастополя, 44/10
Всего: упаковка (1)
451,20
Экономия: -114,34 грн
336,86 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
451,20
Экономия: -114,34 грн
336,86 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (4)
451,20
Экономия: -114,34 грн
336,86 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (1)
451,20
Экономия: -114,34 грн
336,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
353,00
Экономия: -37,15 грн
315,85 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (1)
258,60 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (1)
451,20
Экономия: -114,34 грн
336,86 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
Всего: упаковка (1)
451,20
Экономия: -114,34 грн
336,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
396,71
Экономия: -29,90 грн
366,81 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
Всего: упаковка (1)
256,61 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
Всего: упаковка (4)
398,99
Экономия: -74,84 грн
324,15 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (4)
374,44
Экономия: -39,94 грн
334,50 грн