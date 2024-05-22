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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 1,5 м х 8 cм 5508 A, №1 - Львов (81582) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
46,40 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
48,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (3)
72,00
Экономия: -23,10 грн
48,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (8)
72,00
Экономия: -23,10 грн
48,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
60,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
46,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
60,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (5)
72,00
Экономия: -23,10 грн
48,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (4)
57,00
Экономия: -8,10 грн
48,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (3)
60,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (3)
72,00
Экономия: -23,10 грн
48,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (3)
57,00
Экономия: -8,10 грн
48,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 179
Всего: упаковка (10)
72,00
Экономия: -23,10 грн
48,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (5)
60,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
Всего: упаковка (3)
60,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
Всего: упаковка (6)
60,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
Всего: упаковка (3)
60,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
Всего: упаковка (1)
49,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (2)
72,00
Экономия: -23,10 грн
48,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
Всего: упаковка (3)
60,00 грн