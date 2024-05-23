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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ 1,5 м х 8 cм средней растяжимости, №1 - Одесса (81147) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
31,80 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (3)
32,12 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
31,86 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (1)
36,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
36,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
36,47 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
36,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
Всего: упаковка (1)
31,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (2)
31,86 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 4
Всего: упаковка (1)
31,69 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (2)
31,57 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
36,77 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
39,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (5)
37,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (5)
31,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
31,88 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (3)
35,63 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (2)
31,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (3)
39,40 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом