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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 120 мм х 5 м модель 2 Latex Free, №1 - Львов (437768) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 6
Всего: упаковка (1)
509,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Сверстюка Евгения, 1
Всего: упаковка (1)
560,37 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
510,51 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
581,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 4
Всего: упаковка (1)
558,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (5)
561,09 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Ужгород, ул. Капушанская, 21
Всего: упаковка (2)
493,38 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Легоцкого, 80
Всего: упаковка (1)
493,38 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
557,81 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (1)
509,02 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: упаковка (1)
512,66 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ворзель, ул. Курортная, 62
Всего: упаковка (1)
561,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 25-А
Всего: упаковка (1)
557,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 9
Всего: упаковка (1)
563,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Палладина Академика, 18/30
Всего: упаковка (1)
556,87 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Махова Александра, 4
Всего: упаковка (2)
484,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 98/2
Всего: упаковка (2)
577,00
Экономия: -93,00 грн
484,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 3
Всего: упаковка (2)
577,00
Экономия: -93,00 грн
484,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лагерная, 42
Всего: упаковка (9)
484,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 47
Всего: упаковка (2)
577,00
Экономия: -93,00 грн
484,00 грн