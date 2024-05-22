Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты компрессионныеБИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙЦены в аптеках

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 120 мм х 5 м модель 2 Latex Free, №1 - Киев (437768) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
510,63 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
508,95 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
513,26 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
562,61 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Жилянская, 107
Всего: упаковка (2)
577,00
Экономия: -93,00 грн
484,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
503,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (3)
577,00
Экономия: -93,00 грн
484,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
558,82 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/37
Всего: упаковка (2)
577,00
Экономия: -93,00 грн
484,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
563,66 грн
Аптекарь
Подробнее
Киев, ул. Антоновича, 170/172
Всего: упаковка (2)
493,38 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Загоровская, 17/21
Всего: упаковка (2)
577,00
Экономия: -93,00 грн
484,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
Всего: упаковка (2)
577,00
Экономия: -93,00 грн
484,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Всего: упаковка (2)
577,00
Экономия: -93,00 грн
484,00 грн
Городская семейная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (2)
493,38 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
484,91 грн
Аптека вашей семьи
Подробнее
Открыто Закроется через 11 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (3)
493,38 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 6-В
Всего: упаковка (2)
577,00
Экономия: -93,00 грн
484,00 грн
Биокон
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 17
Всего: упаковка (2)
577,00
Экономия: -93,00 грн
484,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (4)
518,05 грн