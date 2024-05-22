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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 100 мм х 5 м модель 2 Latex Free, №1 - Львов (437760) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
456,08 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (8)
495,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, бульв. Торосевича, 5
Всего: упаковка (2)
461,01 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 58 мин
Борислав, ул. Поток, 12
Всего: упаковка (3)
459,86 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 120-А
Всего: упаковка (1)
464,45 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (6)
458,15
Экономия: -0,13 грн
458,02 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
Всего: упаковка (1)
425,01 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
403,78 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
Всего: упаковка (11)
463,32
Экономия: -0,18 грн
463,14 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
Всего: упаковка (5)
464,37
Экономия: -1,81 грн
462,56 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 30
Всего: упаковка (1)
466,24 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 44/1
Всего: упаковка (1)
464,46
Экономия: -2,94 грн
461,52 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 46-А
Всего: упаковка (4)
460,48 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 35
Всего: упаковка (3)
460,95 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 48
Всего: упаковка (1)
463,75 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 58 мин
Тлумач, ул. Винниченко, 84
Всего: упаковка (1)
462,11
Экономия: -0,69 грн
461,42 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 58 мин
Луцк, просп. Грушевского Президента, 21
Всего: упаковка (4)
463,96
Экономия: -2,56 грн
461,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
423,92 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
476,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Главная, 75-А
Всего: упаковка (1)
455,62 грн