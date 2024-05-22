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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 100 мм х 3 м модель 2 Latex Free, №1 - Киев (437758) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
258,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (6)
262,17 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
259,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
261,09 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
286,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
289,56 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
260,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
251,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (7)
264,38 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется через 12 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 12/1
Всего: упаковка (2)
259,34 грн
Сити-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 17/1
Всего: упаковка (1)
301,50 грн
В других городах:
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Декабристов, 184
Всего: упаковка (2)
251,79 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 12 мин
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
Всего: упаковка (1)
344,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
285,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Фонтанка, ул. Чехова, 1/1
Всего: упаковка (2)
251,80 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 12 мин
Харьков, въезд Балакирева, 1
Всего: упаковка (4)
304,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (21)
315,00 грн
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