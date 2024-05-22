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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 100 мм х 1,5 м модель 2 Latex Free, №1 - Киев (437755) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 12 мин
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (3)
110,47
Экономия: -9,45 грн
101,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 12 мин
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 10
Всего: упаковка (1)
110,66
Экономия: -18,12 грн
92,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 12 мин
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
Всего: упаковка (1)
102,85
Экономия: -12,48 грн
90,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
108,41
Экономия: -9,01 грн
99,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1)
120,41
Экономия: -7,71 грн
112,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (1)
110,06
Экономия: -14,50 грн
95,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
110,17
Экономия: -13,24 грн
96,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
129,59
Экономия: -13,97 грн
115,62 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом