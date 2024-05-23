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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 80 мм х 5 м модель 2 Latex Free, №1 - Одесса (437752) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
382,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
353,20 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (2)
383,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Любашевка, ул. Князя Владимира, 89
Всего: упаковка (1)
343,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (2)
371,24 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бобринец, пл. Базарная, 5
Всего: упаковка (2)
380,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
383,28 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (4)
384,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (2)
383,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
Всего: упаковка (1)
401,03
Экономия: -59,66 грн
341,37 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
Всего: упаковка (1)
384,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (2)
381,51 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
385,54 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
357,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (2)
385,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Франко Ивана, 2
Всего: упаковка (1)
384,62 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (1)
384,44 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 05:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
347,84 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 27
Всего: упаковка (1)
331,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Мироновка, ул. Победы, 6
Всего: упаковка (1)
344,03 грн