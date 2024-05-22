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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 80 мм х 5 м модель 2 Latex Free, №1 - Львов (437752) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
336,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
Всего: упаковка (2)
407,00
Экономия: -76,00 грн
331,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (1)
372,88
Экономия: -65,39 грн
307,49 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (2)
384,14 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (8)
413,10 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (5)
385,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
Всего: упаковка (1)
355,19 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
336,86 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (1)
355,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Злуки, 4
Всего: упаковка (1)
317,79 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
391,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 35
Всего: упаковка (5)
388,02
Экономия: -3,30 грн
384,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (2)
372,64 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
369,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Главная, 75-А
Всего: упаковка (2)
383,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 98-А
Всего: упаковка (2)
380,27 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (5)
385,44 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
383,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Сечевых Стрельцов, 4
Всего: упаковка (1)
346,27 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 27
Всего: упаковка (1)
331,00 грн