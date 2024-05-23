Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты компрессионныеБИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙЦены в аптеках

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 80 мм х 3,5 м модель 2 Latex Free, №1 - Одесса (437751) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Виталюкс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сквира, ул. Киевская, 5-А
Всего: упаковка (1)
168,54 грн
Аптекарь
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Зиныча Игоря, 8
Всего: упаковка (1)
203,72 грн
Аптекарь
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Украинка, ул. Юности, 6-В
Всего: упаковка (1)
169,12 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Боярка, ул. Молодежная, 59
Всего: упаковка (1)
113,26 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 41
Всего: упаковка (1)
239,68 грн
Аптека вашей семьи
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Б
Всего: упаковка (1)
108,67 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Защитников Украины, 47
Всего: упаковка (6)
190,00 грн
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
Всего: упаковка (2)
308,00 грн
Аптекарь
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
249,31 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
Всего: упаковка (1)
242,05 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
Всего: упаковка (2)
290,74 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 120-А
Всего: упаковка (1)
289,68
Экономия: -2,00 грн
287,68 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (6)
292,52
Экономия: -1,85 грн
290,67 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 35
Всего: упаковка (1)
293,28
Экономия: -0,29 грн
292,99 грн
Аптека сальве
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 21
Всего: упаковка (3)
291,85 грн
Аптека сальве
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:30
Луцк, просп. Грушевского Президента, 21
Всего: упаковка (1)
292,38 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1)
224,70 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Бойчука Михаила, 19
Всего: упаковка (1)
186,90 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 17-А
Всего: упаковка (1)
182,50 грн
Гала аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Котельникова Михаила, 13
Всего: упаковка (2)
176,10 грн