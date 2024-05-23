Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты компрессионныеБИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙЦены в аптеках

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 80 мм х 3 м модель 2 Latex Free, №1 - Одесса (437750) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
256,79 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
163,13 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Любашевка, ул. Князя Владимира, 89
Всего: упаковка (2)
257,96 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Бобринец, пл. Базарная, 5
Всего: упаковка (2)
255,99 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 94-А
Всего: упаковка (1)
239,39 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (2)
258,04 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (2)
258,32 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 37
Всего: упаковка (1)
274,00
Экономия: -51,00 грн
223,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
Всего: упаковка (2)
239,92 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
239,57 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Пятихатки, ул. Александрийская, 57
Всего: упаковка (1)
241,83 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (2)
256,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Франко Ивана, 2
Всего: упаковка (2)
240,99 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (1)
194,49 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
256,26 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (1)
239,94 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 68
Всего: упаковка (1)
259,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (1)
274,00
Экономия: -51,00 грн
223,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (4)
256,91 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
217,59 грн