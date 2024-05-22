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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 80 мм х 3 м модель 2 Latex Free, №1 - Львов (437750) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (3)
259,84
Экономия: -2,94 грн
256,90 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 44/1
Всего: упаковка (1)
260,43
Экономия: -1,05 грн
259,38 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
Всего: упаковка (1)
310,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
232,59 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
250,10 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
250,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Главная, 75-А
Всего: упаковка (1)
259,39 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
259,51 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Сечевых Стрельцов, 4
Всего: упаковка (1)
234,76 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (1)
239,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (5)
228,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 47
Всего: упаковка (2)
228,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Университетская, 63/9
Всего: упаковка (10)
289,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ворзель, ул. Европейская, 10
Всего: упаковка (1)
233,79 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (1)
256,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
Всего: упаковка (1)
259,11 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, ул. Подлесная, 1
Всего: упаковка (1)
274,00
Экономия: -51,00 грн
223,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Тулузы, 3-Б
Всего: упаковка (2)
256,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-А
Всего: упаковка (4)
257,58 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Махова Александра, 4
Всего: упаковка (1)
223,00 грн