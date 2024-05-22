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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 80 мм х 1,5 м модель 2 Latex Free, №1 - Львов (437747) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека24
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
167,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Сверстюка Евгения, 1
Всего: упаковка (1)
139,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (2)
140,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
152,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Сечевых Стрельцов, 4
Всего: упаковка (1)
140,28 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Покровская, 131-А
Всего: упаковка (2)
154,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (2)
153,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 47
Всего: упаковка (1)
139,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Университетская, 63/9
Всего: упаковка (1)
153,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 77
Всего: упаковка (1)
142,95 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Турбов, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
135,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 35
Всего: упаковка (1)
153,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (1)
152,88 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Доброхотова Академика, 13
Всего: упаковка (1)
190,00
Экономия: -55,03 грн
134,97 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Тулузы, 3-Б
Всего: упаковка (2)
152,92 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Булгакова, 13
Всего: упаковка (2)
190,00
Экономия: -55,03 грн
134,97 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всего: упаковка (1)
190,00
Экономия: -55,03 грн
134,97 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 3
Всего: упаковка (2)
190,00
Экономия: -55,03 грн
134,97 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
141,06 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
Всего: упаковка (1)
191,00
Экономия: -56,03 грн
134,97 грн