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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 80 мм х 1,5 м модель 2 Latex Free, №1 - Киев (437747) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
139,86 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
139,79 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
191,00
Экономия: -56,03 грн
134,97 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
139,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
140,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (3)
139,09 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 13 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
191,00
Экономия: -56,03 грн
134,97 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
135,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 13 мин
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (3)
191,00
Экономия: -56,03 грн
134,97 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 13 мин
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (2)
190,00
Экономия: -55,03 грн
134,97 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (3)
153,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
141,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голосеевская, 13
Всего: упаковка (2)
153,05 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (2)
191,00
Экономия: -56,03 грн
134,97 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 13 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
Всего: упаковка (2)
190,00
Экономия: -55,03 грн
134,97 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
139,60 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (1)
190,00
Экономия: -55,03 грн
134,97 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (2)
190,00
Экономия: -55,03 грн
134,97 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 3
Всего: упаковка (2)
190,00
Экономия: -55,03 грн
134,97 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всего: упаковка (1)
190,00
Экономия: -55,03 грн
134,97 грн