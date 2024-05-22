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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ELAST 3,5 м х 8 см средней растяжимости, №1 - Харьков (39986) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: упаковка (1)
72,00
Экономия: -12,00 грн
60,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
79,00
Экономия: -19,00 грн
60,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 03 мин
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
60,00
Экономия: -10,00 грн
50,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом