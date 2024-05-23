Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты компрессионныеБИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙЦены в аптеках

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 80 мм х 1,1 м, №1 - Одесса (29113) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
65,58
Экономия: -4,56 грн
61,02 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
124,42
Экономия: -17,87 грн
106,55 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
Всего: упаковка (1)
121,34
Экономия: -16,62 грн
104,72 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
111,57
Экономия: -9,27 грн
102,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (1)
86,81
Экономия: -6,09 грн
80,72 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
Всего: упаковка (1)
113,32
Экономия: -10,92 грн
102,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
Всего: упаковка (1)
114,10
Экономия: -8,83 грн
105,27 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
Всего: упаковка (1)
114,66
Экономия: -19,50 грн
95,16 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 10
Всего: упаковка (1)
114,74
Экономия: -18,80 грн
95,94 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
Всего: упаковка (1)
78,88
Экономия: -10,42 грн
68,46 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 72
Всего: упаковка (1)
110,58
Экономия: -8,72 грн
101,86 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (1)
119,31
Экономия: -16,59 грн
102,72 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
Всего: упаковка (1)
119,68
Экономия: -17,65 грн
102,03 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
Всего: упаковка (2)
108,50
Экономия: -6,54 грн
101,96 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 9
Всего: упаковка (2)
113,55
Экономия: -11,25 грн
102,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Турбов, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
104,40 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11
Всего: упаковка (1)
122,31
Экономия: -11,86 грн
110,45 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (1)
112,72
Экономия: -10,77 грн
101,95 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
147,60
Экономия: -43,25 грн
104,35 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
147,60
Экономия: -43,25 грн
104,35 грн