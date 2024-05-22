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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 80 мм х 1,1 м, №1 - Львов (29113) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
118,25
Экономия: -16,41 грн
101,84 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 15
Всего: упаковка (3)
122,90
Экономия: -9,38 грн
113,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (1)
112,72
Экономия: -10,77 грн
101,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11
Всего: упаковка (1)
122,31
Экономия: -11,86 грн
110,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, ул. Киевская, 89
Всего: упаковка (1)
113,53
Экономия: -11,13 грн
102,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Турбов, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
104,40 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Доброхотова Академика, 13
Всего: упаковка (1)
147,60
Экономия: -43,25 грн
104,35 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
Всего: упаковка (2)
147,60
Экономия: -43,25 грн
104,35 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
147,60
Экономия: -43,25 грн
104,35 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (1)
147,60
Экономия: -43,25 грн
104,35 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (2)
147,60
Экономия: -43,25 грн
104,35 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
Всего: упаковка (1)
147,60
Экономия: -43,25 грн
104,35 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
147,60
Экономия: -43,25 грн
104,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
Всего: упаковка (1)
121,34
Экономия: -16,62 грн
104,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
65,58
Экономия: -4,56 грн
61,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
124,42
Экономия: -17,87 грн
106,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
111,57
Экономия: -9,27 грн
102,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
Всего: упаковка (1)
113,32
Экономия: -10,92 грн
102,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (1)
86,81
Экономия: -6,09 грн
80,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
Всего: упаковка (1)
114,66
Экономия: -19,50 грн
95,16 грн