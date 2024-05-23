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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНО ФИКСИРУЮЩИЙ MEDRULL ULTRA-CREPP 4 м х 15 см, №1 - Одесса (224548) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
Всего: упаковка (2)
36,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 16
Всего: упаковка (1)
36,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (2)
36,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (1)
36,60 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
Всего: упаковка (1)
36,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
Всего: упаковка (1)
36,60 грн
Семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (5)
37,26 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (1)
36,72 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 24
Всего: упаковка (1)
18,02
Экономия: -0,04 грн
17,98 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (2)
36,89
Экономия: -0,43 грн
36,46 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
Всего: упаковка (3)
26,56
Экономия: -0,40 грн
26,16 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Соборная, 2
Всего: упаковка (1)
36,93 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 131-Б
Всего: упаковка (3)
38,80
Экономия: -0,07 грн
38,73 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (4)
26,60
Экономия: -0,42 грн
26,18 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
36,94
Экономия: -0,08 грн
36,86 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 15/1
Всего: упаковка (1)
36,77
Экономия: -0,12 грн
36,65 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Защитников Украины, 36
Всего: упаковка (1)
26,22 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (2)
36,90
Экономия: -0,39 грн
36,51 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
Всего: упаковка (2)
35,50 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
Всего: упаковка (2)
37,00 грн