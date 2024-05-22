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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНО ФИКСИРУЮЩИЙ MEDRULL ULTRA-CREPP 4 м х 15 см, №1 - Харьков (224548) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Бехтерева, 1
Всего: упаковка (1)
42,42
Экономия: -13,65 грн
28,77 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 04 мин
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (4)
26,60
Экономия: -0,09 грн
26,51 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (2)
36,63
Экономия: -0,17 грн
36,46 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (3)
42,20
Экономия: -13,35 грн
28,85 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (1)
42,20
Экономия: -13,35 грн
28,85 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
42,20
Экономия: -13,35 грн
28,85 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (1)
36,75 грн
Аптека семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (1)
36,81 грн
Семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (5)
37,48
Экономия: -0,14 грн
37,34 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (2)
36,36
Экономия: -0,03 грн
36,33 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128-А
Всего: упаковка (6)
31,60
Экономия: -0,03 грн
31,57 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 17:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
Всего: упаковка (1)
36,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (1)
36,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
Всего: упаковка (2)
36,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 16
Всего: упаковка (1)
36,60 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
36,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (2)
36,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
Всего: упаковка (1)
36,60 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Романов, перек. Небесной Сотни / Лялевича Сергея, 105/1
Всего: упаковка (14)
37,05
Экономия: -0,01 грн
37,04 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Жмеринка, ул. Киевская, 131-Б
Всего: упаковка (3)
38,53
Экономия: -0,37 грн
38,16 грн