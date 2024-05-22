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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНО ФИКСИРУЮЩИЙ MEDRULL ULTRA-CREPP 4 м х 15 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (224548) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Бехтерева, 1
Всего: упаковка (1)
37,40
Экономия: -8,63 грн
28,77 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 16:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (4)
26,25 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (2)
36,51
Экономия: -0,21 грн
36,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (1)
36,60 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (3)
42,20
Экономия: -13,35 грн
28,85 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (1)
42,20
Экономия: -13,35 грн
28,85 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
Всего: упаковка (2)
36,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 16
Всего: упаковка (1)
36,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (2)
36,60 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
42,20
Экономия: -13,35 грн
28,85 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
Всего: упаковка (1)
36,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 17:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
Всего: упаковка (1)
36,60 грн
Аптека семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (1)
36,54
Экономия: -0,09 грн
36,45 грн
Семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (5)
36,89 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (1)
36,69 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (2)
36,84
Экономия: -0,13 грн
36,71 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
36,72
Экономия: -0,47 грн
36,25 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128-А
Всего: упаковка (6)
31,75
Экономия: -0,55 грн
31,20 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Жмеринка, ул. Киевская, 131-Б
Всего: упаковка (3)
38,70 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Жмеринка, ул. Соборная, 2
Всего: упаковка (1)
36,59 грн