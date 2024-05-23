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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНО ФИКСИРУЮЩИЙ MEDRULL ULTRA-CREPP 4 м х 12 см, №1 - Одесса (224547) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
29,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (1)
29,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 9
Всего: упаковка (4)
29,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (1)
29,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (1)
29,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (2)
30,00 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
29,80 грн
Семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (4)
29,79 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (1)
30,05
Экономия: -0,44 грн
29,61 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 24
Всего: упаковка (1)
29,77
Экономия: -0,21 грн
29,56 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
30,01
Экономия: -0,19 грн
29,82 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
Всего: упаковка (1)
29,98 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Соборная, 2
Всего: упаковка (2)
29,58
Экономия: -0,08 грн
29,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
25,08
Экономия: -0,09 грн
24,99 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 92
Всего: упаковка (1)
31,36
Экономия: -0,05 грн
31,31 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Защитников Украины, 36
Всего: упаковка (1)
30,07
Экономия: -0,29 грн
29,78 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Казатин, ул. Героев Майдана, 14
Всего: упаковка (1)
19,38
Экономия: -0,31 грн
19,07 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (1)
29,82 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Огиенко, 31
Всего: упаковка (1)
29,99
Экономия: -0,42 грн
29,57 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
Всего: упаковка (4)
28,50 грн