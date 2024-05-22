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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНО ФИКСИРУЮЩИЙ MEDRULL ULTRA-CREPP 4 м х 12 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (224547) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
30,02
Экономия: -0,30 грн
29,72 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
29,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (2)
30,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (1)
29,80 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
29,99 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
29,91 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
29,82
Экономия: -0,23 грн
29,59 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (1)
29,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
29,80 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (1)
31,57 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 9
Всего: упаковка (4)
29,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (1)
29,80 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (6)
31,57 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (10)
29,90
Экономия: -0,32 грн
29,58 грн
Аптека семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (1)
29,93 грн
Семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (4)
30,03 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (2)
29,97
Экономия: -0,19 грн
29,78 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (1)
29,78 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Героев Майдана, 14
Всего: упаковка (1)
19,41
Экономия: -0,01 грн
19,40 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
25,12 грн