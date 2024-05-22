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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНО ФИКСИРУЮЩИЙ MEDRULL ULTRA-CREPP 4 м х 10 см, №1 - Львов (224545) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
26,04
Экономия: -0,11 грн
25,93 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (2)
26,13
Экономия: -0,11 грн
26,02 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (3)
26,73 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: упаковка (1)
25,30 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (2)
25,31
Экономия: -0,08 грн
25,23 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: упаковка (2)
26,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (3)
24,85 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (1)
24,65 грн
В других городах:
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 09:00
Брюховичи, ул. Львовская, 23-А
Всего: упаковка (3)
26,11
Экономия: -0,27 грн
25,84 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (13)
26,47 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (6)
26,46 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 2
Всего: упаковка (3)
26,13 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 4
Всего: упаковка (7)
24,92 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шептицкого, 1-А
Всего: упаковка (2)
25,29
Экономия: -0,09 грн
25,20 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 5
Всего: упаковка (2)
26,29 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Скоропадского, 14
Всего: упаковка (2)
24,98 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 75
Всего: упаковка (1)
26,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Моршин, ул. 50-лет УПА, 2
Всего: упаковка (3)
24,71
Экономия: -0,17 грн
24,54 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 5-А
Всего: упаковка (8)
26,78 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Старый Самбор, ул. Галицкого Льва, 1-С
Всего: упаковка (1)
25,11 грн