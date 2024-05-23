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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНО ФИКСИРУЮЩИЙ MEDRULL ULTRA-CREPP 4 м х 8 см, №1 - Одесса (224544) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (4)
21,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (1)
21,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 1/1
Всего: упаковка (1)
21,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (2)
21,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Ильфа и Петрова, 10/1
Всего: упаковка (4)
21,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
23,00 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
Всего: упаковка (11)
21,43 грн
Семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (1)
22,72 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (2)
21,36 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
21,46
Экономия: -0,35 грн
21,11 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
Всего: упаковка (3)
21,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
15,43 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 92
Всего: упаковка (1)
22,56
Экономия: -0,05 грн
22,51 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 15/1
Всего: упаковка (2)
21,36
Экономия: -0,24 грн
21,12 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Защитников Украины, 36
Всего: упаковка (2)
21,79 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (1)
21,35
Экономия: -0,06 грн
21,29 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
Всего: упаковка (3)
21,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Европейская, 128-А
Всего: упаковка (3)
21,31
Экономия: -0,28 грн
21,03 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноильск, ул. Штефан чел Маре, 155-А/2
Всего: упаковка (4)
21,14
Экономия: -0,06 грн
21,08 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 64
Всего: упаковка (1)
22,58 грн