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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНО ФИКСИРУЮЩИЙ MEDRULL ULTRA-CREPP 4 м х 8 см, №1 - Харьков (224544) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
21,30 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
22,64
Экономия: -0,07 грн
22,57 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (4)
21,24 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (2)
22,59 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
21,22
Экономия: -0,06 грн
21,16 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (1)
22,51 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (5)
21,22
Экономия: -0,12 грн
21,10 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (7)
22,85
Экономия: -0,17 грн
22,68 грн
Аптека семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (2)
21,29 грн
Семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (1)
22,98 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
Всего: упаковка (11)
21,46
Экономия: -0,30 грн
21,16 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (1)
21,38
Экономия: -0,04 грн
21,34 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 55
Всего: упаковка (2)
14,13
Экономия: -0,02 грн
14,11 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
Всего: упаковка (5)
14,13 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, просп. Мира, 8
Всего: упаковка (2)
22,92
Экономия: -0,15 грн
22,77 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128-А
Всего: упаковка (3)
21,34
Экономия: -0,03 грн
21,31 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Коростень, ул. Сосновского, 29
Всего: упаковка (2)
21,46 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
23,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (1)
21,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (2)
21,30 грн