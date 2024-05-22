Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты компрессионныеБИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНО ФИКСИРУЮЩИЙ MEDRULL ULTRA-CREPPЦены в аптеках

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНО ФИКСИРУЮЩИЙ MEDRULL ULTRA-CREPP 4 м х 8 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (224544) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
21,38 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
23,00 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
22,91
Экономия: -0,18 грн
22,73 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (4)
21,37 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
21,20 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (2)
22,43 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (1)
21,30 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (1)
22,54 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (2)
21,30 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (4)
21,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 1/1
Всего: упаковка (1)
21,30 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Ильфа и Петрова, 10/1
Всего: упаковка (4)
21,60 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (5)
21,44 грн
Аптека семейная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (2)
21,36 грн
Семейная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (1)
22,94
Экономия: -0,28 грн
22,66 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
Всего: упаковка (11)
21,36 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (7)
22,90
Экономия: -0,16 грн
22,74 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (1)
21,39 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (2)
15,61 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 92
Всего: упаковка (1)
22,80 грн