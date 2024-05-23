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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНО ФИКСИРУЮЩИЙ MEDRULL ULTRA-CREPP 4 м х 6 см, №1 - Одесса (224543) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
Всего: упаковка (1)
18,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (1)
17,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (1)
17,20 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
Всего: упаковка (5)
17,20 грн
Аптека акс социальная
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Подольск, просп. Победы, 23
Всего: упаковка (2)
17,20 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
Всего: упаковка (5)
17,22
Экономия: -0,20 грн
17,02 грн
Семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (5)
17,22 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (5)
17,08 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
Всего: упаковка (3)
17,28 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (4)
12,33
Экономия: -0,06 грн
12,27 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
17,17 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 92
Всего: упаковка (24)
17,32 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Защитников Украины, 36
Всего: упаковка (2)
12,39 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Огиенко, 31
Всего: упаковка (1)
17,33 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
Всего: упаковка (3)
18,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (4)
17,23 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 64
Всего: упаковка (1)
18,18
Экономия: -0,21 грн
17,97 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
Всего: упаковка (1)
17,05 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 24
Всего: упаковка (1)
17,21 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (1)
17,17
Экономия: -0,05 грн
17,12 грн