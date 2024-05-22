Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты компрессионныеБИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНО ФИКСИРУЮЩИЙ MEDRULL ULTRA-CREPPЦены в аптеках

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНО ФИКСИРУЮЩИЙ MEDRULL ULTRA-CREPP 4 м х 6 см, №1 - Львов (224543) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
17,11 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (2)
17,00 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
Всего: упаковка (1)
17,90 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется через 01 мин
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
17,70 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (2)
17,29
Экономия: -0,06 грн
17,23 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется через 01 мин
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (3)
17,60 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (1)
17,24 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется через 01 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
Всего: упаковка (1)
17,50 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
Всего: упаковка (2)
17,90 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется через 01 мин
Львов, ул. Замарстыновская, 122
Всего: упаковка (1)
17,30 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется через 01 мин
Львов, ул. Медведецкого, 29
Всего: упаковка (1)
17,90 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется через 01 мин
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (3)
17,00 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется через 01 мин
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (1)
16,30 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: упаковка (1)
17,31
Экономия: -0,11 грн
17,20 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (19)
16,30
Экономия: -2,80 грн
13,50 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется через 01 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
16,50 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (2)
17,31 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Воздушная, 99
Всего: упаковка (4)
17,90 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (1)
16,80 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется через 01 мин
Львов, ул. Субботовская, 2-А
Всего: упаковка (1)
16,70 грн