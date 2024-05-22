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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНО ФИКСИРУЮЩИЙ MEDRULL ULTRA-CREPP 4 м х 6 см, №1 - Киев (224543) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (1)
17,99
Экономия: -0,01 грн
17,98 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
19,50
Экономия: -6,18 грн
13,32 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
17,15 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
17,09
Экономия: -0,04 грн
17,05 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 15 мин
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
Всего: упаковка (3)
19,50
Экономия: -6,18 грн
13,32 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
17,34
Экономия: -0,24 грн
17,10 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (4)
17,27
Экономия: -0,09 грн
17,18 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (1)
17,24
Экономия: -0,15 грн
17,09 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 55
Всего: упаковка (1)
18,12
Экономия: -0,04 грн
18,08 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Покровская, 47
Всего: упаковка (1)
17,26
Экономия: -0,11 грн
17,15 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
Всего: упаковка (5)
11,41
Экономия: -0,09 грн
11,32 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Коростень, ул. Сосновского, 29
Всего: упаковка (1)
17,34 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (4)
12,48 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Романов, перек. Небесной Сотни / Лялевича Сергея, 105/1
Всего: упаковка (19)
17,30 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 15 мин
Емильчино, пер. Тихого Наума, 2/2
Всего: упаковка (2)
17,29
Экономия: -0,05 грн
17,24 грн
Аптека семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (5)
17,03
Экономия: -0,03 грн
17,00 грн
Семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (5)
17,34
Экономия: -0,27 грн
17,07 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
Всего: упаковка (5)
17,22
Экономия: -0,20 грн
17,02 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 92
Всего: упаковка (24)
17,21
Экономия: -0,01 грн
17,20 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 15 мин
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
17,17 грн