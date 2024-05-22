К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 04 мин График работы Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3 Всего: упаковка (4) 12,44 Экономия: -0,01 грн 12,43 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Бровары, ул. Киевская, 243 Всего: упаковка (1) 17,16 Экономия: -0,14 грн 17,02 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10 Всего: упаковка (3) 19,50 Экономия: -6,18 грн 13,32 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Ревуцкого, 6 Всего: упаковка (1) 17,22 Экономия: -0,06 грн 17,16 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д Всего: упаковка (1) 17,28 Экономия: -0,02 грн 17,26 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Радужная, 25 Всего: упаковка (1) 18,27 Экономия: -0,25 грн 18,02 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60 Всего: упаковка (1) 19,50 Экономия: -6,18 грн 13,32 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Фастов, ул. Соборная, 18 Всего: упаковка (4) 17,24 Экономия: -0,15 грн 17,09 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А Всего: упаковка (1) 17,32 Экономия: -0,26 грн 17,06 грн Забронировать

Аптека семейная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Гайсин, ул. Соборная, 41 Всего: упаковка (5) 17,30 Экономия: -0,08 грн 17,22 грн Забронировать

Семейная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Гайсин, ул. Соборная, 43 Всего: упаковка (5) 17,25 Экономия: -0,14 грн 17,11 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А Всего: упаковка (5) 17,34 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Житомир, ул. Киевская, 55 Всего: упаковка (1) 18,10 Экономия: -0,16 грн 17,94 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Житомир, ул. Покровская, 47 Всего: упаковка (1) 17,33 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Житомир, ул. Качинского Леха, 6 Всего: упаковка (5) 11,45 Экономия: -0,02 грн 11,43 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Коростень, ул. Сосновского, 29 Всего: упаковка (1) 17,29 Экономия: -0,22 грн 17,07 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Подольск, просп. Победы, 23 Всего: упаковка (2) 17,20 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Одесса, ул. Заболотного Академика, 31 Всего: упаковка (1) 17,20 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Одесса, ул. Палия Семена, 68 Всего: упаковка (1) 17,20 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Одесса, ул. Филатова Академика, 53 Всего: упаковка (1) 18,10 грн Забронировать