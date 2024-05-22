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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНО ФИКСИРУЮЩИЙ MEDRULL ULTRA-CREPP 4 м х 6 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (224543) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 16:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (4)
12,46
Экономия: -0,07 грн
12,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
Всего: упаковка (3)
19,50
Экономия: -6,18 грн
13,32 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (1)
17,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (1)
17,20 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
17,16 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
17,22
Экономия: -0,05 грн
17,17 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
17,27 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (1)
18,24 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
Всего: упаковка (1)
18,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
19,50
Экономия: -6,18 грн
13,32 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
Всего: упаковка (5)
17,20 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (4)
17,25
Экономия: -0,26 грн
16,99 грн
Аптека акс социальная
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Подольск, просп. Победы, 23
Всего: упаковка (2)
17,20 грн
Аптека семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (5)
17,34
Экономия: -0,03 грн
17,31 грн
Семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (5)
17,29
Экономия: -0,21 грн
17,08 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
Всего: упаковка (5)
17,31 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (1)
17,13 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
17,15
Экономия: -0,16 грн
16,99 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 92
Всего: упаковка (24)
17,33 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 55
Всего: упаковка (1)
18,25 грн