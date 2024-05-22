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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 80 мм х 3,5 м, №1 - Киев (16363) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется через 15 мин
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (1)
340,30
Экономия: -86,24 грн
254,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (3)
275,85
Экономия: -40,65 грн
235,20 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 15 мин
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (2)
340,30
Экономия: -86,24 грн
254,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
Всего: упаковка (1)
260,89
Экономия: -25,09 грн
235,80 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 14-Б
Всего: упаковка (1)
272,15
Экономия: -24,76 грн
247,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (1)
279,71
Экономия: -26,45 грн
253,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 15 мин
Волочиск, ул. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
299,85
Экономия: -22,60 грн
277,25 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 15 мин
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
Всего: упаковка (2)
385,15
Экономия: -32,29 грн
352,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
Всего: упаковка (1)
269,70
Экономия: -16,00 грн
253,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
Всего: упаковка (1)
310,35
Экономия: -57,03 грн
253,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (1)
271,71
Экономия: -18,54 грн
253,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (3)
298,39
Экономия: -46,61 грн
251,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
Всего: упаковка (1)
296,80
Экономия: -43,68 грн
253,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (1)
300,01
Экономия: -55,21 грн
244,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
Всего: упаковка (1)
281,23
Экономия: -27,67 грн
253,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
Всего: упаковка (1)
286,79
Экономия: -34,54 грн
252,25 грн
Ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 21
Всего: упаковка (1)
135,28 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 40
Всего: упаковка (1)
281,77
Экономия: -48,68 грн
233,09 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 46/1
Всего: упаковка (1)
263,02
Экономия: -28,32 грн
234,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (2)
291,68
Экономия: -38,14 грн
253,54 грн