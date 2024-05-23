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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 80 мм х 1,5 м, №1 - Одесса (16042) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
161,22
Экономия: -23,00 грн
138,22 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
146,33
Экономия: -12,15 грн
134,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (1)
164,26
Экономия: -29,03 грн
135,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
Всего: упаковка (3)
144,04
Экономия: -13,89 грн
130,15 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
Всего: упаковка (1)
148,47
Экономия: -14,61 грн
133,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
Всего: упаковка (2)
158,84
Экономия: -27,02 грн
131,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
135,80
Экономия: -13,28 грн
122,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 10
Всего: упаковка (1)
101,16
Экономия: -16,57 грн
84,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
Всего: упаковка (1)
100,06
Экономия: -13,22 грн
86,84 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Быкова Леонида, 1
Всего: упаковка (1)
148,30
Экономия: -13,83 грн
134,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (1)
163,02
Экономия: -22,35 грн
140,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
Всего: упаковка (1)
101,23
Экономия: -9,74 грн
91,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (1)
143,82
Экономия: -12,44 грн
131,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
Всего: упаковка (1)
142,49
Экономия: -8,45 грн
134,04 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
Всего: упаковка (1)
147,51
Экономия: -15,38 грн
132,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
Всего: упаковка (1)
105,79
Экономия: -15,68 грн
90,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 5
Всего: упаковка (1)
154,44
Экономия: -22,38 грн
132,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 46
Всего: упаковка (1)
138,51
Экономия: -16,28 грн
122,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11
Всего: упаковка (1)
158,48
Экономия: -15,21 грн
143,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Урловская, 23
Всего: упаковка (1)
135,22
Экономия: -11,42 грн
123,80 грн