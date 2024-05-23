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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 80 мм х 3 м, №1 - Одесса (16001) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Фонтанка, ул. Чехова, 1/1
Всего: упаковка (1)
226,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
Всего: упаковка (1)
265,97
Экономия: -35,79 грн
230,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
Всего: упаковка (1)
251,73
Экономия: -24,77 грн
226,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (1)
269,65
Экономия: -36,97 грн
232,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
Всего: упаковка (1)
270,41
Экономия: -40,23 грн
230,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
Всего: упаковка (1)
249,81
Экономия: -23,81 грн
226,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
Всего: упаковка (1)
241,69
Экономия: -14,34 грн
227,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
251,42
Экономия: -23,30 грн
228,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
Всего: упаковка (2)
244,44
Экономия: -23,31 грн
221,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
Всего: упаковка (2)
226,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
Всего: упаковка (2)
226,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Турбов, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
226,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
Всего: упаковка (2)
268,74
Экономия: -19,03 грн
249,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
Всего: упаковка (1)
245,43
Экономия: -18,48 грн
226,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (1)
250,38
Экономия: -23,67 грн
226,71 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12/1
Всего: упаковка (1)
226,90 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
Всего: упаковка (1)
284,10
Экономия: -72,00 грн
212,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
303,90
Экономия: -77,06 грн
226,84 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
226,90 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (2)
303,90
Экономия: -77,06 грн
226,84 грн