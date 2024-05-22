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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 80 мм х 3 м, №1 - Львов (16001) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (3)
253,10
Экономия: -29,45 грн
223,65 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
226,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
259,92
Экономия: -38,46 грн
221,46 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 42
Всего: упаковка (2)
200,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (2)
252,86
Экономия: -33,07 грн
219,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
267,33
Экономия: -25,59 грн
241,74 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 52
Всего: упаковка (1)
226,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
267,56
Экономия: -20,17 грн
247,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Чайковского, 2-Д
Всего: упаковка (2)
255,28
Экономия: -28,57 грн
226,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (1)
250,38
Экономия: -23,67 грн
226,71 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
Всего: упаковка (2)
226,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
Всего: упаковка (2)
226,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 102
Всего: упаковка (1)
226,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Турбов, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
226,90 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всего: упаковка (1)
303,90
Экономия: -77,06 грн
226,84 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 3
Всего: упаковка (1)
284,10
Экономия: -72,00 грн
212,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Гузара Любомира / Героев Севастополя, 30/28
Всего: упаковка (1)
226,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 51
Всего: упаковка (1)
226,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
Всего: упаковка (1)
128,41 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
Всего: упаковка (2)
226,90 грн