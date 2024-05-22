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БИНТ ГИПСОВЫЙ "MEDICARE" 15 см х 2,7 м, №1 - Киев (781494) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
31,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
31,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
31,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
31,67 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 16 мин
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
Всего: упаковка (1)
37,40
Экономия: -11,81 грн
25,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 127
Всего: упаковка (1)
31,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Соборности, 7-Б
Всего: упаковка (1)
31,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Азербайджанская, 8-Б
Всего: упаковка (1)
31,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Данченко Сергея, 1
Всего: упаковка (1)
31,89 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
Всего: упаковка (1)
31,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 45-А
Всего: упаковка (1)
31,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Святошинская, 3-А
Всего: упаковка (1)
31,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 14
Всего: упаковка (1)
31,63 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (2)
27,00 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (3)
28,00 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 28
Всего: упаковка (1)
28,00 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14-А
Всего: упаковка (3)
28,00 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Регенераторная, 4
Всего: упаковка (3)
28,00 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (3)
27,60 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Куренного Петра, 2
Всего: упаковка (5)
21,74 грн