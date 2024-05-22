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БИНТ ГИПСОВЫЙ "MEDICARE" 20 см х 2,7 м, №1 - Львов (776563) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (1)
42,28 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (1)
42,56 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
42,47 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Госпитальная, 10-В
Всего: упаковка (10)
42,03 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Данилишиных, 62
Всего: упаковка (1)
42,44 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 3
Всего: упаковка (1)
42,11 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Радивилов, ул. Четвертного, 9-А
Всего: упаковка (6)
42,58 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Победы, 2-А
Всего: упаковка (6)
42,36 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Дружбы, 8
Всего: упаковка (5)
42,24 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (1)
42,37 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:30
Волчинец, ул. Волчинецкая, 225-А
Всего: упаковка (5)
43,00
Экономия: -5,60 грн
37,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
Всего: упаковка (3)
42,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
Всего: упаковка (5)
42,46 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 1
Всего: упаковка (7)
42,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
Всего: упаковка (4)
42,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 21
Всего: упаковка (7)
42,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (2)
42,24 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-В
Всего: упаковка (1)
42,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременец, ул. Петлюры Симона, 4-В
Всего: упаковка (7)
42,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Сверстюка Евгения, 1
Всего: упаковка (1)
42,14 грн