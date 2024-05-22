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БИНТ ГИПСОВЫЙ "MEDICARE" 20 см х 2,7 м, №1 - Киев (776563) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
42,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
42,12 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (2)
52,70
Экономия: -15,94 грн
36,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
42,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
42,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
42,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
42,57 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 16 мин
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (2)
52,70
Экономия: -15,94 грн
36,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 24-Б
Всего: упаковка (1)
42,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1)
42,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4-Г
Всего: упаковка (1)
42,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 11-А
Всего: упаковка (1)
42,59 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (3)
52,70
Экономия: -15,94 грн
36,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бучмы Амвросия, 2-А
Всего: упаковка (1)
42,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 7
Всего: упаковка (2)
42,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Стальского, 22/10
Всего: упаковка (1)
42,06 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
42,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 45
Всего: упаковка (1)
42,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 52/3
Всего: упаковка (1)
42,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Азербайджанская, 8-Б
Всего: упаковка (1)
42,35 грн