К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено

В других городах:

Аптека Подробнее Открыто Круглосуточно Змиев, шоссе Тарановское, 1-Б Всего: упаковка (58) 28,00 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Змиев, перек. Тарановское шоссе / Лесная, 1-Г/1-А Всего: упаковка (14) 24,50 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Змиев, перек. 6-й Стрелковой Дивизии / Калинина, 1-А/1-А Всего: упаковка (18) 25,00 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Харьков, ул. Большая Панасовская, 115 Всего: упаковка (4) 25,00 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Шевченково, ул. Рынковая, 1/2 Всего: упаковка (10) 16,50 грн