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Аптечка медицинская "Транспортная" , №1 - Киев (724409) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
303,95
Экономия: -39,47 грн
264,48 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
430,00
Экономия: -106,63 грн
323,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
Всего: упаковка (1)
172,37 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 151-А
Всего: упаковка (1)
146,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 67/1
Всего: упаковка (1)
155,69 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
322,00
Экономия: -27,00 грн
295,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 76
Всего: упаковка (3)
137,27 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 79-А
Всего: упаковка (3)
137,27 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (2)
145,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Героев Украины, 16/101
Всего: упаковка (1)
137,67 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
330,00
Экономия: -43,00 грн
287,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
305,00
Экономия: -53,00 грн
252,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
290,00
Экономия: -38,00 грн
252,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
290,00
Экономия: -38,00 грн
252,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
290,00
Экономия: -38,00 грн
252,00 грн
Житомирлики
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Открыто Закроется в 19:00
Пулины, ул. Независимости, 6-А
Всего: упаковка (1)
164,59 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Корец, пл. Киевская, 11
Всего: упаковка (1)
202,48 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 21:00
Березно, ул. Черновола Вячеслава, 3/2
Всего: упаковка (1)
173,05 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Березно, ул. Андреевская, 48
Всего: упаковка (1)
173,05 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 28
Всего: упаковка (1)
173,05 грн