Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи поддерживающиеБАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ размер 2, 8 ребер высота 18 см (211), №1 - Львов (734259) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
697,90 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Костанди, 162/2
Всего: упаковка (1)
505,60 грн
Ирфарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
Всего: упаковка (1)
870,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом