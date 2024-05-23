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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2030, размер 3 жесткий, №1 - Запорожье (66879) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
1520,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 1-Д
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (2)
1520,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 98
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (3)
1520,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Чайковского, 83/172
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, пер. Фортечный, 21-Д
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 122
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Лавренева, 12
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеньков, ул. Петровского Ивана, 21
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Левченко, 21
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоукраинка, ул. Соборная, 80
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн