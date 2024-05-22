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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2030, размер 2 жесткий, №1 - Днепр (Днепропетровск) (66878) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
В других городах:
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
1520,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 18:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (2)
1520,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (3)
1520,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (3)
1520,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 98
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Александрия, пл. Соборная, 27-Б
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 43
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, пер. Фортечный, 21-Д
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Зеньков, ул. Петровского Ивана, 21
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, перек. Великовисковский / Вокзальная, 1/103
Всего: упаковка (1)
1520,00 грн