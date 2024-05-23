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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2033, размер 4 согревающий, №1 - Одесса (66330) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
490,60
Экономия: -72,60 грн
418,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (1)
397,70 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Пулюя Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
490,60
Экономия: -72,60 грн
418,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 18-А
Всего: упаковка (1)
490,60
Экономия: -72,60 грн
418,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (1)
434,70
Экономия: -13,04 грн
421,66 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Березняковская, 36-Ж
Всего: упаковка (1)
199,39 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Садовая, 1-Г
Всего: упаковка (1)
434,70
Экономия: -13,04 грн
421,66 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
434,70
Экономия: -13,04 грн
421,66 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 1-А
Всего: упаковка (2)
490,60
Экономия: -72,60 грн
418,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Межевая, 18
Всего: упаковка (1)
490,60
Экономия: -72,60 грн
418,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Буча, бульв. Бирюкова Леонида, 2
Всего: упаковка (1)
434,70
Экономия: -13,04 грн
421,66 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
447,77 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Шевченко, 4
Всего: упаковка (1)
414,81 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом