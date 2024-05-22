Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи поддерживающиеБАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2031, размер 3 черный корсет, №1 - Киев (475982) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Подволочиск, ул. Галицкого, 74-Б
Всего: упаковка (1)
1153,80 грн
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Коломыя, пл. Возрождения, 16
Всего: упаковка (1)
1236,60 грн
Фитоцентр
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Любомль, ул. Владимирская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
1412,40 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом