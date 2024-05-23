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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2039, размер 4 серый двойной фиксации, №1 - Одесса (475961) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
Всего: упаковка (1)
1604,95 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Красилов, ул. Грушевского, 84
Всего: упаковка (1)
1604,95 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, пл. Рынок, 21
Всего: упаковка (1)
1762,64
Экономия: -15,96 грн
1746,68 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 61
Всего: упаковка (1)
1758,64
Экономия: -17,97 грн
1740,67 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (2)
1820,89 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Перегинское, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
1296,02
Экономия: -18,48 грн
1277,54 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
Всего: упаковка (1)
1810,12 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
1604,95 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Борислав, ул. Ковалива, 53
Всего: упаковка (1)
1503,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Духновича Александра, 2
Всего: упаковка (1)
1510,35 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 26
Всего: упаковка (1)
1604,95 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Перечин, пл. Народная, 19
Всего: упаковка (1)
758,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (2)
1510,35 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 21
Всего: упаковка (1)
1827,56 грн
Житомирлики
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 47
Всего: упаковка (1)
1532,11 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: упаковка (1)
1453,24 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 18
Всего: упаковка (1)
1498,27 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Сокольники, ул. Стрыйская, 20
Всего: упаковка (3)
1919,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (1)
2233,40 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Торговая, 5
Всего: упаковка (1)
1509,55 грн