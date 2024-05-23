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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2030, размер 6 серый жесткий, №1 - Запорожье (475953) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (1)
1603,80
Экономия: -237,60 грн
1366,20 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
1540,45 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
1539,07 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
1526,25 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 23 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
1462,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
1540,62 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
1539,23 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 23 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
1542,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
1521,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 23 мин
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
1539,99 грн
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Закрыто Открывается через 23 мин
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
Всего: упаковка (2)
1538,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 51/1
Всего: упаковка (1)
1541,63 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Бахмач, ул. Соборности, 54-А
Всего: упаковка (1)
1522,49 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
1532,34 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 23 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
1521,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
Всего: упаковка (1)
1521,92 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
1527,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 23 мин
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
1529,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
1530,14 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 23 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
Всего: упаковка (1)
1542,38 грн