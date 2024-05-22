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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2030, размер 6 серый жесткий, №1 - Киев (475953) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
1527,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
1521,05 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
1530,14 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
Всего: упаковка (1)
1542,38 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (1)
1521,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
1532,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
1529,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
Всего: упаковка (1)
1521,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
1524,14 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Десна, ул. Довженко Александра, 44-А/4-Г
Всего: упаковка (1)
1529,19 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Козелец, ул. Сидорука Ф., 13-А
Всего: упаковка (1)
1524,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Славутич, просп. Независимости, 5
Всего: упаковка (1)
1529,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 85
Всего: упаковка (1)
1536,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (1)
1524,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Городня, ул. Черниговская, -
Всего: упаковка (1)
1538,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бахмач, ул. Соборности, 54-А
Всего: упаковка (1)
1522,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 91/1
Всего: упаковка (1)
1558,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (2)
1523,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Красилов, пер. Кондратюка Максима, 7
Всего: упаковка (1)
1532,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Майборского, 16
Всего: упаковка (1)
1535,21 грн