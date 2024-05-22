БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2030, размер 6 серый жесткий, №1 - Харьков (475953) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ильинская, 51/1
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 18:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
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Открыто Закроется в 21:00
Бахмач, ул. Соборности, 54-А
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 91/1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Козелец, ул. Сидорука Ф., 13-А
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 85
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Городня, ул. Черниговская, -
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Десна, ул. Довженко Александра, 44-А/4-Г
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15